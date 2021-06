Actualmain quinta la Confederaziun cun ina protecziun da mez onn. Ma entant dettia observaziuns sur pli lung temp e quellas laschian supponer ch'ella fetschia pli ditg effect. Ins quinta cun 9 fin 10 mais, u schizunt anc pli ditg. Perquai vegnia il temp da protecziun fitg probabel prolungà. A decider definitiv vegn l'Uffizi federal per sanadad BAG.

Permissiun per uffants betg avant fin da l'onn

Il BAG quinta betg da pudair virolar uffants tranter 6 e 12 onns avant la fin da l'onn. Giuvenils vegnan dentant ad esser virolads fin la fin dal 2021, quai dentant be sch'els vulan. I dependia segir era ferm dals geniturs e natiralmain era be sche Swissmedic dettia la permissiun per uffants e giuvenils.

Cifras actualas Svizra e Grischun

756 infecziuns novas cun il coronavirus ha l'Uffizi federal per sanadad BAG annunzià entaifer in di, set da quellas en il Grischun. Latiers ha il BAG annunzià sis ulteriurs mortoris en connex cun Covid-19. En il Grischun n'hai betg dà ulteriurs mortoris pervi dal virus. Sis persunas sa chattan en ospitals grischuns, trais da quellas sin staziuns intensivas.

