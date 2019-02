En cumparaziun cun il december ha la Svizra pudì augmentar l'export da martganzias en l'exteriur per 1,1% sin bunamain 18,9 milliardas. Ils imports en creschids per 3,4% sin 17,5 milliardas francs. Per la bilantscha commerziala munta quai in plus da stgars 1,4 milliardas francs. Quai demussan las novas cifras da l'administraziun federala da duana.

Il pli fitg creschì è l'export dad uras, quai cun 4,2%. Creschì saja era l'export da maschinas e d'electronica. I valia dentant da differenziar. L'export en l'Asia è s'augmentà marcant, entant che l'export en l'Europa e l'America dal Nord saja sa sminuì.

RR novitads 09:00