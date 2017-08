Dapli custs en Svizra pervi da disturbi da viafier en Germania

Oz, 10:50

SDA / Gionduri Maissen

L'interrupziun sin il traject da viafier tranter Basilea e Karlsruhe ha consequenzas per il transport sin las vias svizras. Il traffic cumbinà da la via e viafier stoppia far sviaments che custian, quai scriva l’Associaziun dals transports stradals (ASTAG).