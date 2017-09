Dapli custs per tractaments ambulants

Ils custs per l'assicuranza per la tgira da malsauns obligatorica èn creschids il 2016 per 3'8% per persuna.

Il 2016 èn ils custs per l'assicuranza per la tgira da malsauns obligatorica creschids per 3,8% per persuna. Questa cifra ha publitgà l'uniun tetgala da las cassas da malsauns, santésuisse. Ils custs da sanadad dal 2016 èn decisivs per las premias dal 2018. Quellas vegnan publicadas ils 28 da settember.

L'augment da 3,8% corrispundia al svilup da plirs onns. Per ordinari muntia l'augment tranter 3 e 5%. Il pli grond augment da custs haja dà tar ils tractaments d'ospital ambulants cun in plus dad 8% per persuna. Ils custs per dimoras staziunaras en ospitals èn però sa reducids per 1,4% per persuna.

