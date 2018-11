Il Cussegl naziunal vul che la Confederaziun augmentia sias contribuziuns per l'auter onn ed ha approvà in augment da radund 114 milliuns francs.

Dapli daners per furmaziun e perscrutaziun

L'augment per il 2019 è vegnì approvà, perquai ch'insaquants commembers da las fracziuns da la PLD e da la PCD èn sa mess da la vart da la PS e dals Verds. Plinavant ha il Cussegl naziunal decis dad augmentar la contribuziun federala per museums e collecziuns per 530'000 francs. Quai en favur dal Museum alpin svizzer a Berna.

Il Cussegl federal era cunter quai. Il Musuem alpin svizzer survegn uschia l'auter onn 780'000 francs enstagl dals 250'000 francs ch'il Cussegl federal aveva previs.

