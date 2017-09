Dapli daners per la protecziun da cunfins da l’UE

La Svizra duai sa participar pli ferma vid la protecziun dal cunfin extern da l'Uniun Europeica. Il Cussegl naziunal ha approvà da surpigliar il dretg da Schengen. Dispitaivel eran ils daners.

Cun la nova ordinaziun vul l'UE metter a disposiziun a la Frontex, l’organisaziun per la protecziun dals cunfins externs da l’UE, ina reserva da 1'500 experts per la protecziun da cunfins. Sco ils ulteriurs stadis da Schengen sto la Svizra era sa participar cun ina tscherta cumpart. Uschia duajan 16 experts ord la Svizra vegnir mess a disposiziun. Quai munta in 0,8% da la cumpart dal entira guardia da cunfin.

Maximalmain 12 milliuns francs

Dispitaivel en il Cussegl naziunal era cunzunt la summa finanziala. Cun 91 cunter 85 vuschs ha la Chombra gronda decidì da limitar las expensas sin maximalmain 12 milliuns francs ad onn. Il minister da finanzas Ueli Maurer ha argumentà senza success ch’ina tala limita na fetschia nagin senn, il parlament possia da onn tar onn fixar ils custs en il budget, uschia Maurer.

