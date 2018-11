En Svizra èn las pajas s’augmentadas nominalmain l’onn current. Ils partenaris socials dals contracts collectivs da lavur ils pli impurtants sajan sa cunvegnids ad in augment da paja effectiv da 0,9%. Las pajas minimalas sajan s’augmentadas per 0,5%. Dals auzaments da paja effectivs eran 0,3% vegnids fixads per auzaments generals e 0,6% per individuals. Quai ha communitgà l’Uffizi federal da statistica.

Per il 2018 vegn dentant quintà cun ina chareschia dad 1,0% e sch’ins resguarda questa prognosa, pudessan las pajas realas fin la fin da l'onn sa reducir per 0,1%.

