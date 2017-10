Dapli entradas per ils bains purils svizzers

Ils bains purils svizzers han gì dapli entradas il 2016. En media ha mintga manaschi pudì nudar entradas da radund 64’000 francs. In plus da prest 5% cumpareglià cun l'onn avant.

La raschun principala per l'augment sajan surtut ils pretschs pli auts per la charn da portgs ma era la buna racolta da vin. Quellas hajan fatg bun las nauschas racoltas da plantas e la situaziun difficila sin il martgà da latg, communitgescha il center da cumpetenza per l’agricultura da la Confederaziun Agroscope. Las expensas per manaschi èn creschidas per 1,1% sin 253’200 francs.

Entradas per manaschi d’en media 318’000 francs

Il gudogn dals manaschis purils è creschì en media per prest 2% sin radund 318’000 francs, quai inclusiv ils pajaments directs da la Confederaziun. Ils lavurers sin ils manaschis purils han en media gudagnà tranter 36’000 francs en regiuns muntagnardas e 60’000 francs en la Bassa.

RR novitads 12:00