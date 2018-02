L'onn 2017 han firmas svizras exportà en tut per bunamain 447 milliuns francs material da guerra en 64 pajais. Cumpareglià cun l’onn avant è quai in plus da 8%. Quai communitgescha il Secretariat da stadi per l’economia SECO.

Radund la mesadad dal material da guerra saja vegnì exportà en l’Europa. Da quai il bler en la Germania. Passa in quart dals exports èn ids en l'Asia ed en l'USA 14,3% (plus da 3,2%). Sa diminuids èn percunter ils exports en l'Africa, numnadamain per -4,9% sin 7,3%.

Tenor in rapport da l’institut svedais per la perscrutaziun da la pasch «SIPRI» è la Svizra sin plazza 14 dals pli gronds exportaders da material da guerra.

