En il Grischun n'èn las midadas en l'emprim quartal betg grondas. Quai mussan cifras che la firma da cussegliaziun Bisnode D&B ha publitgà. Mo duas firmas dapli han annunzià concurs durant quest temp. Quai en cumparegliaziun cun il medem temp da l'onn avant. Vinavant èn en il Grischun vegnidas fundadas 235 firmas novas – durant l'emprim quartal da l'onn avant èn quai stadas 224.

Dapli cas d'insolvenza en il Tessin

Là è il dumber d'annunzias d'insolvenza en congual cun l'onn avant creschì per 20% – da 91 sin 114.

Vis sur l'entira Svizra è il dumber da firmas insolventas sa sbassà per 5% – total 1'262 firmas. Vinavant datti in lev plus da 5% tar la fundaziun da firmas novas.

