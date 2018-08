Dapli generalists per sbassar augment dals custs da sanadad

Tenor in studi pon las medias ed ils medis da chasa gidar in pazient en passa 94% dals cas.

I na dovri betg dapli spezialists, mabain dapli generalists. E quai sajan las medias ed ils medis da chasa. Da quai n’è Philippe Luchsinger, il president da l'uniun svizra dals medis da chasa e d'uffants betg mo persvas. «Studis conferman che sistems da sanadad che sa basan sin ils medis da chasa èn pli bunmartgads e mussan la medema qualitad.» Studis mussian era che en dapli che 94 pertschient dals cas possia il medì da chasa gidar il pazient e tractar ses problem da sanadad. Las medias ed ils medis da chasa sajan perquai la basa d'in bun provediment da sanadad en Svizra.

Damain betun, dapli medis da chasa

Mo malgrà quai investeschian ils chantuns anc adina pli gugent en betun e tecnica ch'en persunal a la basa, crititgescha Luchsinger. «Provediment da basa munta per blers chantuns da bajegiar ospitals e da guardar che quels funcziuneschan bain. Che la pli gronda part da las persunas na sto betg ir en l’ospital, quai na vesan blers chantuns anc adina betg.»

El pretenda perquai ch'i vegn midà idea ed investì là nua ch'i portia il pli bler, tar las medias ed ils medis da chasa. «Investiziuns en quellas persunas che accumpognan ils pazients e che prendan serius els e na vesan betg mo la malsogna mabain il carstgaun en general e che accumpognan els era en problems socials e betg mo en problems da sanadad.»

Promover models da medis da chasa

I dovri dentant era la veglia dad investir en models che promovian quai svilup. Philippe Luchsinger patratga qua era vid models da segiradas da malsauns che pretendan ch'il pazient consultescha l’emprim ses medì da chasa enstagl da siglir tar in spezialist ni en l’ospital. «I dat blers models en Svizra che sa basan sin il sistem dal medi da chasa e che mussan co il provediment po vegnir megliurads. Quai era ensemen cun ils ospitals ed ils spezialists, adina en l’interess dal pazient.»

Per far enconuschent quels fatg ha l'uniun dils medis da chasa lantschà ina campagna cun videos. Cun quels duain era vegnir sensibilisai ils politichers ch’èn la fin finala era responsabels per la politica da sanadad en Svizra.