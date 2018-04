Mintga di chattan radund 350 uffants e giuvenils sustegn tar il numer da cussegliaziun ed agid 147. Adina pli savens stattan ils contacts en connex cun problems grevs. Uschia èn il 2017 29,1% dals contacts cun 147 stads en connex cun crisas persunalas e suicid. Il 2009 stevan mo 10,9% en quest connex.

La raschun para dad esser squitsch e stress. Cun la campagna «Pli pauc squitsch. Dapli uffant» prova la Projuventute perquai davent da l'onn passà da far frunt al problem.

Pli paucas dumondas tar sexualitad ed amur

Cuntrari al tema suicid, è la sexualitad e l'amur in tema, cun quel ch'il numer 147 è vegnì confruntà pli pauc. Quest tema stat cun 11,8% mo pli sin plaz trais.

Il post da cussegliaziun sa declera quai cun la gronda purschida en l'internet. Ils giuvenils hajan savens access a l'internet e possian s'infurmar en la rait davart dumondas tar temas sexuals u d'amur. Gist perquai che quai saja in tema tar quel che blers resentian turpetg da discurrer surlonder, saja quai l'alternativa pli simpla.

147 La cussegliaziun sur 147 è garantida tras la Projuventute. 147 porscha dasper il servetsch da telefon er il servetsch da cussegliaziun cun SMS, e-mails e chats.

Chat da «Peer»

Per render anc pi accessibla sia purschida da cussegliaziun ha la projuventute creà in nov in chat sin la pagina 147.ch, in chat da «peer», nua che giuvenils pon scriver cun giuvenils. ils giuvens cussegliaders vegnan accumpagnads da persunas cun experientscha.

