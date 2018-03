1,26 milliuns passagiers han duvrà l'onn passà mintga di ils trens da la SBB.

L'interpresa ha augmentà il gudogn e planisescha da reducir ils pretschs en tscherts secturs.

Tar il traffic da vitgira ha la SBB dentant scrit cifras cotschnas.

Las Viafiers federalas svizras han augmentà l'onn passà il gudogn per 18 milliuns francs sin 399 milliuns francs. Quai ha communitgà la SBB. L'augment saja d'attribuir a la productivitad pli auta, il meglier resultat tar il traffic da persunas, sco er a las immobiglias e l'infrastructura.

Tenor atgnas indicaziuns vul la SBB reducir ils pretschs en tscherts secturs. Quai cura ch'i dettia la proxima midada d'urari.

Traffic da persunas cun gudogn

Il gudogn tar il traffic da persunas è s'augmentà da 139 milliuns francs sin 186 milliuns francs. Er ha la SBB transportà dapli passagiers il 2017, numnadamain 1,26 milliuns passagiers per di. Cumpareglià cun l'onn precedent è quai in augment da 0,6%. Radund 480'000 persunas han duvrà in abunament general l'onn passà – in plus dad 1,7%. Radund 2,5 milliuns passagiers èn viagiads cun in abunament da mesa taxa. Quai èn 5,7% dapli ch'il 2016.

Traffic da vitgira cun perdita

SBB Cargo ha fatg l'onn passà ina perdita da 239 milliuns francs. L'onn avant muntava il gudogn anc ad 1 milliun francs. La perdita cumpiglia er la perdita operativa da 31 milliuns francs, reservas per la restructuraziun da 19 milliuns francs, ma er ina rectificaziun da valur da 189 milliuns francs – communitgescha la SBB.

Pervi da la gronda perdita duajan radund 800 plazzas vegnir stritgadas. Quai aveva communitgà SBB Cargo l'entschatta da mars. Fin la fin dal 2023 duajan anc 1400 enstagl dals 2200 emploiads da fin qua lavurar tar SBB Cargo.

