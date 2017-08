Dapli incaps en l’aviatica svizra

Il dumber d'incaps e bunamain collisiuns en l'aviatica svizra è creschì marcantamain. Quai rapporta la SonntagsZeitung, sa referind a l'Uffizi per examinaziun d'accidents e segirtad da la Svizra.



L'onn 2016 ha il SUST Uffizi per examinaziun d'accidents e segirtad da la Svizra registrà passa 80 accidents u grevs incaps. Sco per exempel aviuns che sajan bunamain collidads l'in cun l'auter. E quai tants sco dapi 20 onns betg pli, uschia il post.

Bunamain collisiuns

S'augmentà marcant han las «bunamain collisiuns». Dapi il 2015 èn quels creschids da 4 sin 16, quai è quatter giadas dapli. En 9 cas eran involvids aviuns gronds. S'augmentà èn era incaps tranter aviuns pli pitschens e quai da 3 sin 7. Ina da las raschuns per quest augment sajan ils differents sistems d'alarm d'aviuns pitschens che na sajan betg cumpatibels l'in cun l'auter.

Jumbolino

In tip d'aviun croda en egl, e quai è il Jumbolino da la Swiss. Problems pli gronds datti tar il charret d'atterrar, aletta d'atterrar e controlla da guvernagl. L'onn 2016 hai dà 15 avis, otg da quels l'october passà. Perquai prenda la Swiss il jet per sgols a curta distanza en in'emna or da la circulaziun.

Aspects positivs

I dat dentant era aspects positivs. La cifra dad accidents è sa sminuida, vul dir eveniments tar quals persunas u aviuns han purtà donns. La cifra era il 2016 cun 37 cas uschè bassa sco il 2010 betg pli.

