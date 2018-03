L'onn 2017 han 36'900 medis e medias lavurà en lur professiun. Da quels èn 58% umens. En cumparegliaziun cun l'onn avant è il dumber da medis s'augmentà per 0,9%, la cumpart da las dunnas è dentant s'augmentada per 3,9%, sco quai che la FMH scriva. Tenor lezza datti era dapli studentas che students da medischina.

Vegliadetgna media da 48,4 onns

En media èn ils medis e las medias 48,4 onns vegls. La statistica da la FMH constatescha dentant in foss: En il sectur staziunar lavuran blers assistents en scolaziun, cunquai è là la vegliadetgna pli bassa, numnadamain tar 43,4 onns. Ils collegas c he lavuran en il sectur ambulant èn dentant in zic pli vegls, en media han lezs 54,8 onns.

Furmar dapli medis e medias

La FMH insista che la Svizra stoppia en l'avegnir furmar dapli medias e medis per garantir il provediment medicinal. Actualmain deriva mintga mintga terza media u mintga terz medi da l'exteriur e blers medis van en pensiun ils proxims onns.

