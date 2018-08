Avant in onn e mez ha il parlament approvà la nova lescha davart persunas estras ed integraziun. Quella cuntegna diversas restricziuns. Ina permissiun da domicil C survegn uschia be anc tgi ch'è bain integrà. Tar ina buna integraziun tutga il resguardar la segirezza e l'urden public, respectar la Constituziun federala, sa participar a la vita economica u sa scolar ed emprender il linguatg da la regiun.

Cumpetenzas da linguatg

Las pretensiuns da cumpetenzas da linguatg varieschan tenor stadi da permissiun e ston vegnir cumprovadas. Acceptà vegn qua, sch'ina persuna ha visità almain trais onns la scola obligatorica u fatg ina scolaziun sin stgalim secundar II ubain terziar.

Cun la nova lescha pon las autoritads er puspè retrair ina permissiun da dimora u remplazzar ina permissiun C cun ina B – quai sch'igl è cumprovà che l'integraziun è manglusa. Actualmain èsi pussaivel da retrair ina permissiun, sch'enzatgi cuntrafa a la segirezza e l'urden public u retira agid social a lung temp.

Integraziun sur lavur per gudogn

Per fugitivs e persunas ch'èn vegnidas prendidas si ad interim en Svizra porta la nova lescha in levgiament sin il martgà da lavur. Per quellas persunas tanschi davent dal 2019, sch'ils patruns fan in'annunzia a las autoritads dal martgà da lavur. Els na ston betg pli far in proceder pretensius per survegnir la lubientscha da lavur.

En il decret è reglà, tge infurmaziuns ch'ils patruns han d'annunziar. Sper las persunalias èn quai il gener da lavur, il grad d'occupaziun e la paja. En pli han ils patruns da confermar ch'els sa tegnan vi da las pajas e cundiziuns da lavur usitadas en la branscha e la regiun.

