Svizra - Dapli paja, dentant era pretschs pli auts

L'onn 2018 èn las pajas nominalas en Svizra sa augmentadas per 0,5%. Ils lavurants han dimena survegnì pajà or in pau dapli. Dentant èn ils products vegnids pli chars tras l'inflaziun – quai per 0,9%. La paja reala è uschè 0,4% pli bassa sco l'onn avant.