Travail Suisse pretenda 2% dapli paja per tuts. Quai perquai che la situaziun economica saja puspè stabila e las prognosas sajan positivas per ils proxims onns.

L’Uniun tetgala dals sindicats «Travail.Suisse» ed ulteriuras uniuns pretendan per l’auter onn en media in augment da paja da 2% per diversas branschas.

« La situaziun economica era ils ultims onns plitost malsegira. Perquai han lavurants e lavurantas desistì sin bler. Els èn stads ils ultims onns fitg flexibels, han fatg sururas e desistì sin in auzament da pajas. Cun quai han ils lavurants gidà a surmuntar la crisa. Ed ussa, che l'economia è puspè stabila, èsi nairas uras dad egualisar ora quai engaschament! » Gabriel Fischer

Travail Suisse

La situaziun economica saja buna ed er las prognosas sajan positivas, constatescha Travail Suisse. Perquai saja temp d’augmentar las pajas a moda considerabla. Quai scriva l’uniun tetgala. Gia avant in mais aveva l’Uniun sindicala svizra fatg la medema pretensiun.

Focus sin pajas da las dunnas

Las prognosas dal Secretariat da stadi per l'economia SECO prevesan ina creschientscha economica da 1,4%, per il proxim onn schizunt 1,9%. Augments da paja moderats u schizunt nagin augment da paja na sajan ord quest motiv betg da giustifitgar.

In ulteriur focus ston tenor ils sindicats avair las pajas da las dunnas. «La discriminaziun da las pajas da las dunnas da 7,4% è absolut stgandelusa». Egualitad da las pajas tranter dunna ed um saja impurtant e necessari.

RR novitads 11:00