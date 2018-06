Per il 2018 stima l'Uffizi federal da statistica in augment da las pajas da 0,8% ed ina rata d'inflaziun da 0,9%.

Tenor emprimas stimaziuns duessan las pajas nominalas crescher per 0,8%.

Ils lavurers svizzers survegnan quest onn en media dapli paja: Tenor in'emprima stimaziun da l'Uffizi federal da statistica creschan las pajas per 0,8%. Quai vul dir che las pajas creschan per il dubel da l'onn passà, cura ch'il plus ha muntà a 0,4%. Quest augment pudess dentant vegnir mangià si da la chareschia. La Banca naziunala svizra quinta numnadamain cun ina rata d'inflaziun da 0,9%.

La stimaziun dal svilup da las pajas nominalas che l'Uffizi federal da statistica ha publitgà il venderdi, sa basa sin datas da l'emprim quartal dal 2018. Suenter mintga proxim quartal suonda in'ulteriura stimaziun cun datas cumuladas. L'avrigl da l'onn proxim publitgescha l'uffizi mintgamai las cifras definitivas per l'index da paja svizzer da l'onn avant. Quel mesira il svilup da las pajas cun resguardar la 13avla paja.

RR novitads 12:00