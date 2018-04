En l'emprim quart da l'onn ha mintga 10avla interpresa svizra scrit ora plazzas. Tut en tut èn uschia 4% dapli plazzas vacantas che l'onn avant durant il medem temp.

En cumparegliaziun cun il quartal d'enviern è l'index creschì per 1%.

Cunzunt persunal d'informatica

Tschertgadas èn cunzunt persunas da l'informatica. Uschia han ins quest onn scrit or 17% dapli plazzas en quest sectur. Per l'ina na saja tenor la schefa da l'intermediatur da plazzas Adecco betg uschia simpel d'occupar talas plazzas e per l'autra tschertgian las interpresas er adina dapli persunal d'informatica per pudair far diever da las novas pussaivladads tecnicas.

Bunas cundiziuns d'export vegnan vesaivlas

Las plazzas scrittas ora mussan er ch'i marscha bain cun la fiera d'export svizra. Uschia èn er 9% dapli plazzas en il sectur d'industria e transport vacantas.

Profitar po la fiera d'export cunzunt dal franc svizzer pli flaivel e dal creschament da l'economia globala.

