Dapli protecziun per amfibis e reptilias

Il Cussegl federal ha preschentà ses plan d'acziun per promover e segirar la biodiversitad en Svizra.

La biodiversitad furmia la basa da viver natirala da la societad e saja fitg impurtanta per in'economia prosperanta. Tenor la Cussegliera federala Doris Leuthard saja quella dentant pli e pli fitg periclitada.

26 mesiras en trais secturs

En connex cun la promoziun directa da la biodiversitad vul il Cussegl federal tranter auter proteger meglier territoris da palì e pràs maghers ed uschia segirar il spazi da viver d'amfibis e da reptils periclitads. Plinavant duai il criteri da la biodiversitad survegnir dapli paisa tar dumondas da l'infrastructura, il traffic e l'agricultura. Là per exempel sch'i va per subvenziuns. E la fin finala vul il Cussegl federal sensibilisar pli fitg l'economia e la populaziun per la muntada impurtanta da la biodiversitad. Mo quai che saja enconuschent e vegni apprezià vegni era mantegnia e protegì, è il Cussegl federal persvas.

Enfin il 2023 vul la Confederaziun investir mintg'onn fin 80 milliuns francs.

