Diaspora rumantscha e «Medias rumantschas» duain avair prioritad. Proxim onn paja la confederaziun in mez milliun dapli che fin ussa per la promoziun da la cultura e lingua en il chantun Grischun. Constant duai quai era ir enavant cun la nova missiva da cultura per ils onns 2021-2024.

Il Cusseglier federal Alain Berset e la directura da l'Uffizi federal da cultura, Isabelle Chassot, han oz preschentà la missiva da cultura per ils onns 2021-2024. En la missiva è da leger che la promoziun da la quarta lingua naziunala duai metter prioritads tar la scolaziun oravant tut en la diaspora e tar il project «Medias rumantschas». Isabelle Chassot di ch'ins saja en discussiun cun il chantun da far curs da lingua per uffants en citads pli grondas – nua che bleras Rumantschas e Rumantschs èn dachasa. Per ils projects duai era dar dapli raps. Dentant gia davent dal 2020.

Survista (in milliuns francs ed arrundà) 2020

2021

2022 2023 2024 5.3 5.4 5.4 5.5 5.5

Ensemen cun la missiva da cultura è oz era vegnì publitgà in rapport, il link avra en ina nova fanestra dal center da democrazia ad Aarau che ha prendì sut la marella tranter auter la lavur en connex cun la promoziun dal rumantsch dal chantun Grischun e da la Lia Rumantscha. L'organisaziun ed il chantun hajan manchentà da metter prioritads en ils ultims onns. Tranter auter perquai crititgescha il rapport la promoziun dal rumantsch dal chantun Grischun.

I saja per part pli simpel da vesair la situaziun dad ordaifer che da vesair co ch'i funcziuna en realitad commentescha Isabelle Chassot il rapport critic. Per ella saja dentant cler che la promoziun duai esser la meglra ch'ins po avair cun ils raps mess a disposiziun. Cunquai che il budget saja limità, saja impurtant da priorisar la promoziun, di Chassot. Il rapport ed era la missiva da cultura duain esser in agid per la promoziun en avegnir. Il sboz da la missiva, il link avra en ina nova fanestra va uss en consultaziun e sto suenter anc passar il parlament.

