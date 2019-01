L'agricultura duai survegnir dapli renconuschientscha per las prestaziuns economicas dals purs. Quai ha l'Uniun purila svizra pretendì a sia conferenza annuala.

Dapli renconuschientscha per prestaziun dals purs

L'agriultura vegnia sutvalitada perquai ch'ella contribueschia be a 0,6% dal product interiur brut da la Svizra. Dentant er sche questa contribuziun saja uschè bassa, l'impurtanza da l'agricultura na sa laschia betg mesirar vi dal product interiur brut, ha Francis Egger, il manader dal departament economia tar l'Uniun dals purs punctuà.

Gist en la periferia saja la valur economica fermamain colliada cun l'agricultura. Famiglias da purs dattan or radund 6,3 milliardas francs ad onn che sa tschentian in tar in en l'economia locala. Da l'auter maun produceschia l'agricultura mintg'onn vivonda en la valita da radund 10 milliardas francs ed occupeschia radund 8% da tut las plazzas da lavur en Svizra. Familgias da purs sajan pia fermas pitgas da l'economia locala e quai valia dapli che quai ch'è cumparia sin l'emprima egliada en la statistica.

