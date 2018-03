La spiunascha cun agid da novas tecnologias d'infurmaziun e communicaziun saja s'extendida fitg en Svizra. E quai fetschia fastidi al Cussegl federal, ha ditg il minister da defensiun Guy Parmelin envers radio SRF. Miras sajan la politica, l'economia, l'armada sco era organisaziuns cun sedia en Svizra. I saja cler, ch'intgins pajais emprovian da defender meglier lur agens interess.

Il rapport 2017 dal Cussegl federal discurra d'in considerabel dumber da spiuns che sa dettian ora sco diplomats. Dad in stadi vegnia supponì fermamain che pli che in quart dal persunal diplomatic saja activ per il servetsch d'infurmaziun. Il rapport na numna dentant betg il num dal stadi ed er il minister da defensiun Parmelin n'ha betg vulì tradir da tge pajais ch'i sa tractia.

