Dapli subvenziuns per latg e graun

Il Cussegl dals chantuns vul novas subvenziuns per latg e graun da paun. Quellas duajan remplazzar las subvenziuns d'export che vegnivan fin uss ord la lescha da tschigulatta. Questa contribuziuns tras la lescha cuntrafan a las reglas internaziunalas da l’Organisaziun mundiala da commerzi WTO.

Las contribuziuns tras la lescha da tschigulatta per products d’export sco zutger e latg per far tschigulatta cuntrafan a las reglas da l’Organisaziun mundiala da commerzi WTO.

Uss vul il Cussegl dals chantuns enstagl da var 200 milliuns francs per las novas subvenziuns, sco proponì dal Cussegl federal, anc 80 milliuns francs dapli per latg e graun da far paun.

Uschia duajan star a disposiziun tuttina blers daners sco fin uss tras las contribuziuns veglias, argumentescha la maioritad en il Cussegl dals chantuns.

Sco proxim vegn uss il Cussegl naziunal a tractar la fatschenta.

