Dapli svieuta e dapli gudogn per Lonza

Il fabricant da chemicalias finas e furnitur da farma Lonza è creschì fermamain l’emprima mesadad da quest onn. Grazia a l’acquisiziun da l’interpresa americana Capsugel vul Lonza augmentar fin l’onn 2022 sia svieuta annuala sin 7,5 milliardas francs.

Dal schaner fin il zercladur ha Lonza pudì engrondir la svieuta per 15,1% sin 2,3 milliardas francs – quai tenor ina communicaziun da l’interpresa. Sut il stritg ha il fabricant da chemicalias finas e furnitur da farma fatg in gudogn da 233 milliuns francs, vul dir in tschintgavel dapli ch’en la medema perioda da l’onn passà.

Sin curs d'expansiun

Lonza va per il mument fermamain en direcziun d’expansiun: Il favrer passà ha l’interpresa da chemia annunzià da bajegiar ensemen cun l’interpresa franzosa Sanofi a Visp ina nova fabrica per bio-farmaceutica. Uschia stgaffescha l'interpresa 200 plazzas da lavur novas. Ultra da quai ha Lonza serrà giu l’entschatta da fanadur la pli gronda acquisiziun en l’istorgia da l’interpresa: La cumpra dal producider da capslas Capsugel per 5,5 milliardas francs.

Per l’entir onn 2017 spetga Lonza in grond creschament da la svieuta. Cun Capsugel duai la svieuta crescher fin l’onn 2022 sin 7,5 milliardas francs. La rendita operativa duai plinavant muntar en il futur 30%. En l’emprim semester dal 2017 ha quella muntà a 24,8%.

