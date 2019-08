La plazza aviatica da Turitg ha fatg dapli gudogn e svieuta l’emprima mesadad da l’onn. Per l'entir onn quintan els dentant cun in creschament pli pitschen tar il dumber da passagiers.

Il gudogn saja s'augmentà per 10,1% sin 143,4 milliuns francs. La svieuta saja s’augmentada per 8,8% sin 588 milliuns francs. Quai ha communitgà il gestiunari. Cun quest resultat ha la plazza aviatica surpassà las spetgas dals analists. Quels avevan quintà cun ina svieuta da 569 milliuns.

Il dumber da passagiers è s'augmentà per 2,4% sin 14,9 milliuns. Per l'entir onn restan els in zichel reservà. Uschia sbassa la societad las prognosas dal creschament dals passagiers sin radund 2% da 3%.

RR novitads 15:00