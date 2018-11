Ils custs per products medicinals sco charrets da chaminar s'augmentan ad in cuntin senza propi esser transparents.

Perquai ch’ils motivs per l’augment da custs n’èn betg propi visibels dovria quai ina retschertga detagliada. Era pretenda la cumissiun d’introducir in monitoring da custs. Tenor l'Uffizi federal da sanadad publica (BAG) è ina da las raschuns per l'augment da custs er ch'igl è vegnì finanzià products cun quests daners che na fissan betg previs da vegnir finanziads sin questa via.

L’associaziun da las assicuranzas da malsauns Santésuisse ed il survegliader dals pretschs quintan cun pussaivels respargns da 100 milliuns francs, la Confederaziun quinta cun respargns da 10 milliuns.

