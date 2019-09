Il president da la cumissiun, Beat Walti (PLD/ZH) ha fatg endament durant l'entschatta da la debatta, che tut las plazzas da finanzas grondas, cun excepziun dals Stadis Unids, dovrian il AIA (barat d'infurmaziun automatic). Quel saja daventà il standard global. I saja perquai en l'interess da la Svizra da sviluppar enavant sia rait da AIA.

PPS è stada cunter da schlargiar barat

Cunter il barat d'infurmaziuns è la PPS. Lezza ha dubis envers ils stadis involvids. Tranter quests èn stadis sco Samoa, Vanuatu u er la Tirchia. I sa tractia da stadis che na sajan legalmain betg da cumparegliar cun la Svizra, uschia l'argument da la PPS. Er il livel da protecziun da datas na saja betg da cumparegliar cun la Svizra.

Nus na pudain en nagins cas lubir al Cussegl federal d'introducir il barat da datas automatic cun quests pajais.

Ils stadis pertutgads èn: Albania

Aserbeidschan

Brunei

Dominica

Ghana

Kasachstan

Libanon

Macao

las Maledivas

Nigeria

Niue

Pakistan

Peru

Samoa

Sint Maarten

Trinidad e Tobago

Tirchia

Vanuatu

Oman

Cundiziuns severas

Las autras fracziuns ed il cusseglier federal Ueli Maurer han ditg che las datas vegnan sulet furnidas sche las premissas sajan dadas. Sch'intgins dals 19 stadis n'adempleschian betg las cundiziuns fin la fin dal 2019, na survegnian els n'er naginas datas. Che las premissas funcziunian haja l'exempel da la Bulgaria mussà. Lezza è vegnida excludida dal AIA suenter che datas èn vegnidas enguladas.

Segn caracteristic per plazzas da finanzas

Il barat automatic d'infurmaziuns saja daventà in segn caracteristic per plazzas da finanzas, ha Maurer dà da patratgar. Sch'il parlament ditga NA, smanatschian problems tar il traffic da pajaments per firmas. Plinavant pudess la Svizra puspè daventar plazza per daners en fugia.

Cussegl dals chantuns al timun

Sco proxim va la proposta en il Cussegl dals chantuns. Sche las premissas èn dadas duai il AIA cun ils 19 stadis vegnir introducì il 2020. In emprim barat da datas dessi lura il 2021.

Ils 31 da matg 2016 ha suenter il Cussegl dals chantuns er il Cussegl naziunal ditg gea al barat automatic d'infurmaziun cun l'UE e l'Australia.

