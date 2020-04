La populaziun svizra sa tegna vid las reglas da la Confederaziun en il cumbat cunter il coronavirus – quai mussan almain las datas da telefonins che google ha analisà. En centers da cumpra, restorants e museums èn vegnids registrads l’emna passada 81% damain telefonins, che l’entschatta da l'onn. Las butias anc avertas èn vegnidas frequentadas per 51% damain. Tar il traffic public hai dà ina reducziun per 68% e tar plazzas da lavur ina da 46%. In augment hai percunter dà en zonas d’abitar, numnadamain per 15%.

Tenor google na saja betg pussibel d’identifitgar singulas persunas cun questas datas. Plinavant saja be vegnì evaluà las datas da persunas che hajan dà lur consentiment a l’interpresa.