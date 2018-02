L'Uffizi federal da traffic ha dà il glindesdi la concessiun per trais lingias da bus naziunalas a l'interpresa Domo Swiss Express SA. Ina da las lingias maina da Cuira via Turitg e Berna a Sion.

L'interpresa da bus Domo dastga manar en Svizra 3 lingias naziunalas a lunga distanza. L'uffizi federal per traffic ha dà oz ina concessiun. La Domo Swiss Express SA haja documentà da sa tegnair vi da tut las prescripziuns giuridicas, ha communitgà l'Uffizi da traffic. Domo ha per exempel stuì cumprovar che l'interpresa paja pajas usitadas a la branscha e sa tegna vi dal dretg da lavur.

La concessiun vala fin il 2020. Perquai che la spierta da bus vegn integrada en il sistem da traffic e tariffas existent, valan per quests bus era l'abunament general e l'abunament da mesa taxa. Per ils bus vegni dentant a dar in obligatori da reservaziun, perquai che star en pe en ils bus è scumandà.

Planisadas èn lingias da Cuira – Turitg – Berna – Sion, Turitg Eroport – Basilea – Lucerna – Lugano e Son Gagl – Turitg – Bienna – Genevra Eroport.

