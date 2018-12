Cun questa midada vul il Cussegl federal procurar per dapli segirezza sin via. Il risico d’accidents sa reduceschia numnadamain, sch’i dettia dapli viadis accumpagnads. En il parlament haja dà opposiziun cunter il permiss d'emprender dad ir cun auto gia cun 17. Ina moziun è dentant vegnida retratga. Plinavant ha il Cussegl federal era adattà las prescripziuns per la furmaziun supplementara. Quella vegn en futur a durar be pli in di empè da dus dis. Il curs da set uras sto vegnir absolvì l'emprim onn suenter l'examinaziun dal manischunz.

La midada va en vigur l’entschatta dal 2021.

RR novitads 16:00