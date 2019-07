L’aviun e l’auto èn savens ils meds preferids per giuvens e giuvnas en Svizra, malgrà las bleras manifestaziuns en favur dal clima il davos mez onn.

Era sch'il clima è in grond tema, planiseschan blers giuvenils svizzers lur vacanzas senza sa laschar influenzar da questas discussiuns. Quai mussa in retschertga che la «Sonntagszeitung» ha laschà far – tar pli che 1'000 utilisaders svizzers da Facebook e da Instagram.

Bunamain dus terzs dals giuvenils tranter 18 e 24 onns han inditgà d'ir cun l'auto u cun l'aviun en vacanzas. E tar las giuvnas ed ils giuvens tranter 13 e 17 onns èn quai anc in zic pli blers.

Pli giuven e pli lunsch davent

Pli che la mesadad dals dumandads fin 24 onns na sa laschan era betg influenzar da la debatta dal clima, cura ch’els sa decidan per ina destinaziun da vacanzas. Da las persunas dumandadas ch'èn tranter 35 e 54 onns veglias, ha percunter ina maioritad inditgà d'avair la debatta davart il clima en il chau sch'i va per cudeschar vacanzas.

