Tranter auter duai la vegliadetgna da pensiun per las dunnas s’augmentar da 64 sin 65 onns. Quest augment duai ir en vigur pass per pass aifer quatter onns. Tras questa mesira duai vegnir spargnà entaifer 10 onns 10 milliardas francs. En pli vegn la taglia sin la pli valur auzada.

Supplements per las proximas annadas

Las annadas 1960 fin 1968 da las dunnas ch'èn pertutgadas il pli fitg da l'augment da la vegliadetgna da pensiun, duain survegnir in supplement a la renta, ha decis il parlament. Plinavant ha el era concludì che quest supplement na duai betg vegnir quintà tiers la facultad. Uschia sajan segiras las prestaziuns supplementaras.

L'ultim pled vegn probabel il suveran ad avair. Per la Partida socialdemocratica ed ils Verds na tanschan las mesiras da cumpensaziun betg - ellas vulan sustegnair in referendum. L'uniun tetgala da sindicats «Travail suisse» ha gia annunzia in tal.