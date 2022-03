La guerra en l'Ucraina è stada tema en ina debatta urgenta en il Cussegl naziunal. Entant che la sanestra ha pretendì da confiscar la facultad dals Russ sancziunads en la Svizra – han pretendì ils Verds dad uschè spert sco pussaivel vegnir independent dal gas russ. Per l'Allianza dal Center ed ils Verd-liberals dovri ina collavuraziun pli stretga cun ils pajais da l'UE. La PPS ha pretendì dapli daners per l'armada. En l'avegnir stoppia la Svizra metter a disposiziun mintg'onn set enstagl tschintg milliardas francs per la defensiun da la patria – quai sustegn era la PLD. Er il Cussegl dals chantuns aveva debattà davart mesiras pussaivlas – decisiuns n'hai dentant dà naginas.

Maioritad dal Cussegl dal chantuns vul dapli daners per l'armada

Il tenor en il Cussegl dals chantuns è cler: l'armada duai augmentar ses budget, la cumpra dals jets da cumbat duai ir pli svelt e l'abilitad da la Svizra da sa defender duai vegnir augmentada. Durant duas uras ha Il Cussegl dals chantuns discutà davart las consequenzas da la guerra per l'armada svizra. Decisiuns n'hai betg dà, dentant mussa la discussiun en tge direcziun ch'i pudess ir ils proxims mais. Tenor la chombra pitschna ch'è dominada da las partidas burgaisas, sto l'armada vegnir pli ferma.

In'interpellaziun leva savair dal Cussegl federal co el valitescha la situaziun.

Dapli meds finanzials per l'armada

Las pretensiuns en la debatta n'èn per part betg novas, ma n'han en temps pli ruassaivels betg survegnì ina maioritad. Quai pudess sa midar ils proxims mais. Plirs cussegliers han pledà per dapli meds finanzials per l'armada. Uschia datti pretensiuns ch'ils credits ston vegnir d'auzads a partir dal 2024, uschia duai per exempel dar dapli daners per las truppas sin terra u er la defensiun da cyber. Las vuschs cunter dapli daners per l'armada èn stadas en la minoritad. Uschia èn cusseglieras e cussegliers da la PS e dals Verds s'exprimids cunter rearmar. Pasch na cuntanschian ins betg cun rearmar mabain cun pli pauc material da guerra e panzers.