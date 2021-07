Vinavant toleranza null per cannabis en il traffic sin via

Nagin sustegn per in automobilist da l'Argovia per ses recurs cunter ina sentenzia da las autoritads chantunalas.

La dretgira conferma la toleranza null per cannabis en il traffic sin via.

Era sche la partica da la valur da la substanza THC saja «da discutar», saja quella en il rom legal, uschia ils derschaders da Lossana.

Tgi ch'è da viadi sin via sto laschar la detta da cannabis. Il Tribunal federal a Losanna ha refusà in recurs d'in automobilist che la polizia aveva traplà cun la substanza dal cannabis, THC en il sang. La dretgira mantegna uschia la toleranza null per cannabis en il traffic sin via, malgrà che questa regulaziun saja ina giada da discutar. Da fixar la limita per cannabis è tenor la lescha federala chaussa dal Cussegl federal, respectiv da l'Uffizi federal da vias.

Valur da la substanza THC

Tar THC è la valur tar 1,5 microgramm per liter sang. Tar questa valur na gaja quai betg per in resultat ch'ins possia discurrer d'ina restricziun da l'abilitad da manischar. I gaja plitost per ina fixaziun dal limit che indicheschia la concentraziun d'ina substanza en il sang che saja da cumprover precis.

