Tgi che vul zambregiar e na va betg en il guaud per l’urden sto sa cuntentar cun miscalcas da la China, Tirchia e l’America. Ma daco na porschan gronds detaglists betg miscalcas regiunalas?

L’onn passà hai dà blera discussiun pervi da las miscalcas ord la China. Uss han las stizuns reagì sin la critica – da nov vegnan las puschas ord la Tirchia. Per la pledadra da medias da l’uniun «Guaud Svizra», Rahel Plüss, è il cas cler: En l’exteriur è tut pli bunmartgà e quai saja la raschun. Uschia ha ella declerà envers SRF.

Daco betg regiunal?

Daco che Coop na cumpra betg miscalcas da noss guauds na lessan els pervia da raschuns da concurrenza betg dir. La raschun che Migros numnà, è ch'i dettia simplamain nagin che vendia miscalcas svizras.

Da lezzas avessi avunda, di Rahel Plüss envers SRF. Sch’ins rimnia puschas per atgnas decoraziuns saja quai nagin problem – ma sch’ins veglia far fatschenta cun quellas ston ins l’emprim dumandar il possessur dal guaud per lubientscha.

Remplazzar miscalcas ester cun indigenas?

Sin la dumonda sche ils detaglists vendissan enstagl miscalcas estras da quellas svizras ha be Migros respundì envers SRF. Uschia faschess il detaglist be quai sche la fatschenta rendess er.