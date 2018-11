Pendularis cun las Viafiers federalas han oz en damaun stuì far quint en l'entira Svizra cun retards. Trens èn crudads ora u vegnì sviads. La raschun saja stà in disturbi dad IT. Sco in pledader da la SBB ha ditg envers la SDA, saja il manaschi da traffic dapi las 07:00 puspè stabil.

Las infurmaziuns als clients na funcziuneschan dentant anc betg correct.

Il traffic public da la Viafier retica n'è betg stà pertutgà dal disturbi.

RR novitads 06:30