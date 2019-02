Avant 25 onns ha il suveran ditg gea a la «Iniziativa da las alps». L'effect oz: 70% dal transit da las alps va cun il tren. In sguard enavos.

Legenda: Tadlar il audio Bunura: 25 onns iniziativa da las alps – in sguard enavos. Durada 03:33 minutas.

Bunura: 25 onns iniziativa da las alps – in sguard enavos

L'onn 1989, chavorgia Schöllenen ad Uri: La gruppa «Iniziativa da las alps» preschenta lur idea. Els vulan proteger las alps. Per cuntanscher quai dess la Confederaziun reglar il transport da transit – la rauba che vegn transportada tras il pajais. Tut quai dess tenor els vegnir transportà cun il tren.

Legenda: 05 d'avust 1989: Il comité preschenta l'iniziativa da las alps. Quai en la chavrogia Schöllenen en il chantun Uri. Keystone

Cun ina conferenza da quel temp unica lantscha l'iniziativa da las alps sia iniziativa: Ina persuna travestgida da diavel, ils camiuns che la seguan. Cun blera simbolica emprovan els da chattar simpatia.

Il proxim onn ramassan els suttascripziuns. Surtut en ils chantuns da muntogna chattan els simpatisants. Cur ch'els han avunda suttascripziuns, inoltreschan els lur iniziativa – natiralmain era cun bler simbolica.

Legenda: 12 da mai 1990: La colonna da sauma arriva. Els han transportà las sur 100'000 suttascripziuns dal Vallais a Berna. Keystone

Dentant betg tuts èn uschè persvas da l'idea. Il Cussegl federal, il cussegl dals chantuns sco era il cussegl naziunal refusan l'iniziativa. En il comité cunter l'iniziativa è era il cusseglier naziunal dal Grischun Dumeni Columberg (PCD). Sco ch'el di il 1994 en ils «Accents», na saja l'iniziativa betg pli necessaria. Dapi che l'iniziativa è vegnida lantschada, saja la situaziun sa midada fermamain.

Di da decisiun

20.02.1994 – Stgars 52% dals votants e bunamain dus terzs dals chantuns mettan in «gea» en l'urna – l'iniziativa da las alps vegn acceptada. Ils iniziants han festivà lur success en l'Uri, nua che tut ha cumenzà 5 onns avant.

Legenda: 20 da favrer 1994: Il Landamma da Uri Hansruedi Stadler balla cun sia dunna per fastagiar la victoria a l'urna. Keystone

Uss sto la Confederaziun metter enturn las pretaisas da l'iniziativa da las alps. Fin il 2004 ston els spustar il traffic da transit da la via sin ils binaris. Daltut n'è quai dentant betg vegnì realisà.

Tenor l'Uffizi federal da traffic ASTRA va oz bunamain 70% dal transport da transit cun il tren. Vul dir: bunamain in terz va anc sin via. Tenor l'ASTRA è quai stgars in milliun camiuns.

Sco che Andreas Hämmerle, iniziant ed anteriur cusseglier naziunal, ha ditg envers il schurnal regiunal Grischun, na vesa el quai dentant betg sco perdita. Sche l'iniziativa na fiss betg stada, fissi tenor el anc bler dapli camiuns.

RR Actualitad 07:00