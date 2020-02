L'armada duai proteger la Svizra meglier d'attatgas da hackers. La ministra da defensiun Viola Amherd vul perquai stabilir en ses departament in commando spezial cun schuldada dad internet. Quai ha ella ditg en in'intervista cun medias da Tamedia. Las truppas da cyber existentas dovrian dapli persunal, meglra scolaziun ed ina collavuraziun pli intensiva cun l'exteriur. Sper il privel da terror vesa Amherd attatgas da cyber sco la pli gronda periclitaziun per la segirtad dal pajais.

Actualmain ha l'Armada svizra 170 spezialist per la guerra da cyber. Il focus da quels è fin ussa stà sin la protecziun dals chanals ed indrizs da communicaziun da l'armada. Amherd vul uss ir in pass pli enavant e stabilir in commando spezial che protegia era posts civils ed interpresas cunter attatgas da hackers.

Ord l'archiv da SRF:

L'entschatta da l'onn ha Viola Amherd sezza chaschunà segns da dumonda. En l'emissiun dad SRF da 10vor10, ha ella declerà ad in scolar ch'ella telefoneschia quasi be cun ses iphone, malgrà ch'ella haja in telefonin spezial per telefons delicats, ma quel n'haja ella fin uss anc betg duvrà. È Viola Amherd uschia sezza in problem da segirezza?

In cryptolog ha da l'ETH Turitg è stà smirveglià da quest fatg. El va da quai or che telefons betg segirads vegnan tadlads cun en mintga cas. El avess spetgà ch'ils Cussegliers federals fetschian diever d'in tal telefonin segir, e betg da lur iphone.

