La Fête des Vignerons a Vevey sto quintar cun in deficit. Radund 16 milliuns dapli che budgetà haja la festa che ha lieu be mintga 20 onns custà.

Sco il president da la fraternitad dals viticulturs, François Margot ha declerà a la gasetta «24 heurs» hajan els pers en media 1,6 milliuns per mintga producziun. Margot sa dosta dentant da discurrer d'in deficit suenter la festa. Per ina bilantscha definitiva manchian anc las cifras definitivas. L'arena vegnia anc demontada ed era anc betg tut ils quints sajan pajads. Las expensas sajan dentant gia uss 5 fin 10% pli autas che budgetà cun ils 100 milliuns francs. I saja ina accumulaziun da differents facturs che hajan manà als custs pli auts.

La Fête des Vignerons ha gì lieu quest onn dals 18 da fanadur fin ils 11 d'avust a Vevey. Radund 375'000 aspectaturs han visità il spectacul. La festa ha lieu be mintga 20 onns.

Ord l'archiv

RR novitads 12:00