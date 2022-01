La PPS duai s’engaschar ch’il Cussegl federal nominescha immediat in «general per il current». Quest’incumbensa ha la radunanza da delegads dà a la direcziun da la partida, cun 208 cunter 0 vuschs. Fin la stad duai quel preschentar variantas per schliar l’uschè numnada catastrofa da mancanza d’electricitad.

Vitiers pretenda la PPS ch’il Cussegl federal spostia las finamiras per reducir il CO2, en favur d’in provediment d’electricitad indigen segir. Ed il president da la partida Marco Chiesa ha attatgà il ministra d'energia Simonetta Sommaruga, quella stoppia finalmain far sia lavur.

Da cuntinuar a snegar la realitad e bajegiar chastels en l'aria quai che pertutga la politica d'energia, è fatal ed irresponsabel.

Segirar las rentas

Cusseglier federal Ueli Maurer ha manegià avant ils delegads e las delegadas, che lavurantas e lavurants en la Svizra stoppian sa semtgar d'ir en il futur pli tard ch'ozendi en pensiun. La gronda sfida saja per la Svizra d'avair en il futur uschè stabilas finanzas, che las rentas possian vegnir pajadas, ha agiuntà il minister da finanzas. I haja num da preparar uss il terren per quai.

Parolas per ils 13 da favrer

In cler Gea cusseglia la Partida populara svizra sulet al project d’abolir taxas da bul. Tar las trais ulteriuras fatschentas en votaziun han ils delegads e las delegadas decidì clers Na. Els refusan il pachet da mesiras per las medias, l’iniziativa per scumandar experiments cun animals ed umans sco er l’iniziativa per scumandar reclama da tubac.