A Berna sa prepara la polizia per ina manifestaziun da critichers da las mesiras per cumbatter il coronavirus. Curt suenter l'ina hajan polizists serrà giu la plazza davant la chasa federala per impedir ch'ins possia sa radunar.

La polizia aveva annunzià via Twitter dad esser oz pli preschenta a Berna, pervi d'appels a demonstraziuns, malgrà scumond da sa radunar. Perquai vegnia la plazza uss puspè serrada.