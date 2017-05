Demonstraziuns cunter reducziun d'uffizis postals

Sindicats e partidas da la sanestra han demonstrà oz en ils chantuns Tessin, Friburg e Vad cunter la reducziun d'uffizis postals.

La pli gronda demonstraziun hai dà a Bellinzona cun var 300 participants. Tranter ils demonstrants eran tant collavuraturAs da la Posta sco er singuls presidents da vischnanca. En il chantun Tessin pudessan fin 32 uffizis postals vegnir serrads. Quai è passa in quart da tut las filialas en il chantun. En il chantun Friburg èn sa radunadas bun 15 persunas, en il chantun Vad bun 70.

Cunter ils plans da la posta da serrar filialas èn gia sa drizzads dus terz dals collavuraturs e da las collavuraturas da la Posta. Quai cun ina petiziun. Er diversas vischnancas e parlaments chantunalas han gia prendì posiziun cunter ils plans da la Posta.

Posta defenda sia strategia

La Posta sezza defenda sia restructuraziun concludida. La nova strategia per las filialas da posta saja necessaria. Quellas portian numnadamain mintg'onn in deficit da 100 fin 200 milliuns francs. Plinavant vegnia bain reducì il dumber da filialas classicas da 1300 sin 800 u 900. Ils puncts d'access als servetschs da posta, sco p. ex. agenturas en stizuns dal vitg vegnian dentant bajegiads ora da 3700 sin 4000 fin l'onn 2020, uschia il pledader da la posta Oliver Flüeler.

