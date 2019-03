A chaschun dal di internaziunal da las dunnas han dunnas demonstrà en plirs pajais ed er en Svizra per dapli dretgs e cunter la discriminaziun.

A Losanna han radund 1'500 dunnas demonstrà, a Genevra 200 ed a Berna èn radund 100 activistas marschadas sin la terrassa da la chasa federala. A Turitg ha il sindicat Unia fatg tavlas da vias «masculinas« a «femininas». Uschia hai per exempel dà ord la «Josefsstrasse» la «Mariastrasse» u ord la «Erismannstrassa» la «Erisfraustrasse». Da las 447 vias a Turitg cun nums da prominents hajan sulet 54 in num d'ina dunna. Quai saja in ensaina tipica che las dunnas sajan pli pauc vesiblas en la publicitad ch'ils umens, ha communitgà Unia.

Gas lacrimogen ad Istanbul

Er en auters pajais hai dà demonstraziuns ed acziuns a chaschun dal di da las dunnas, uschia per exempel en la Serbia, la Rumenia, l'India, l'Australia u er la Tirchia. Ad Istanbul ha la polizia franà ina demonstraziun cun gas lacrimogen e barrieras.

En la Spagna èn millis dunnas suandadas a l'appel dals sindicats gronds ed han durant duas uras fatg chauma sut il motto: «Sche nus chalain, stat il mund airi.»

RR novitads 22:00