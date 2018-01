Demonstraziuns en Genevra

La polizia da Genevra n'ha betg cumenzà bain l'onn nov: Ella ha stuì schliar ina demonstraziun betg lubida la notg da Silvester. Pliras persunas èn vegnidas arrestadas.

Tenor la polizia eran il glindesdi damaun tranter 80 e 100 demonstrants invadids en in negozi che vegn per il mument renovà. La raschun concreta per la demonstraziun n'era per entant betg enconuschenta a la polizia.

Cura che la polizia è vegnida al lieu han radund 30 persunas bittà buttiglias encunter els. Per chatschar enavos ils demonstrants ha la polizia fatg diever da chanuns d'aua ed ha arrestà pliras persunas. Il cas è ussa tar la procura publica.

