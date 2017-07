Denner cloma enavos schambun cotg

Pertutgads èn quadrins da schambun cotg en pachets da duas giadas 80 grams cun la data da consumar fin ils 10 d'avust 2017.

Tar ina prova da controlla da quadrins da schambun cotg èn vegnidas constatadas listerias – bacterias che san far malsauns. In privel da sanadad na sa vegnir exclus. En singuls cas san persunas suenter mangiar da quai schambun cotg survegnir fevra, mal il chau ni indispostadad. Dunnas en speranza u persunas cun in sistem d’immunitad flaivel duessan en uschè in cas, ir immediat tar il medi. Nagin privel datti sch’ils quadrins da schambun cotg vegnan cuschinads avant che mangiar. La chalira mazza numnadamain las listerias.

