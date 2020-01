Denner ha fatg l’onn passà ina svieuta da 3,3 milliardas francs. Cumpareglià cun l’onn avant è quai in augment da 2,3%, ha communitgà il discounter svizzer. La raschun per quest svilup saja cunzunt l’engrondiment da la purschida da products frestgs sco puma e legums. En consequenza saja la frequenza da clients s’augmentada per bunamain 4%.

En pli haja Denner avert dapli filialas en regiuns urbanas. En tut datti passa 800 butias da Denner en l’entira Svizra. Denner tutga tar la Migros.

