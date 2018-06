En il dossier davart ils bastiments d‘auta mar sut bandiera Svizra saja il Departament federal d‘economia stà memia pauc attents. A quella conclusiun vegnan las cumissiuns da gestiun da las duas chombras federalas. I va per las garanzias finanzialas che la Confederaziun ha dà durant decennis a bastiments, quai per garantir en ina situaziun da crisa il provediment da la populaziun.

Onns ora ha quai funcziunà bain. La crisa da finanzas ha dentant era gì consequenzas per las societads da navigaziun svizras. Il commerzi mundial è ì enavos marcantamain, quai che ha manà a surcapacitads tar ils bastiments. Pliras societads han fatg concurs. Pervia da las garanzias ha la Confederaziun stuì gidar. 13 bastiments svizzers èn sinaquai vegnids vendi, per part cun gronda sperdita. Per curclar las obligaziuns da la Confederaziun ha il Parlament federal stuì conceder in credit da 215 milliuns francs.

Otg recumandaziuns

La cumissiun da gestiun GPK che ha examinà il cas, ha ussa preschentà in rapport cun otg recumandaziuns. Tranter auter duain las sesidas dal Departament federal d'economia vegnir protocolladas ed archivadas meglier, l'organisaziun da l’Uffizi federal per il provediment economic da la Svizra duai vegnir analisada ed i duai vegnir definì premissas standardisadas per dar garanzias.

