Dependenza Svizra vul limita da vegliadetgna per e-cigarettas

Dependenza Svizra pretenda mesiras da la Confederaziun per las cigarettas electronicas.

La glieud giuvna paria d'esser pli averta per ils novs products da nicotin en furma da cigarettas electronicas a vapur. En questa direcziun interpretescha la fundaziun Dependenza Svizra ils resultads da la retschertga ch'ella ha fatg per incumbensa da l'Uffizi federal da sanadad.

Nicotin fetschia fermamain dependent

In grond problem vesan ils auturs dal studi en il fatg che products sco las cigarettas electronicas a vapur possian vegnir vendidas senza restricziun da vegliadetgna u restricziuns per la reclama. Fatg saja dentant che nicotin fetschia fermamain dependent. Glieud giuvna saja spezialmain periclitada perquai che nicotin possia disturbar il svilup dal tscharvè.

Mesiras da la Confederaziun

La fundaziun Dependenza Svizra pretenda perquai da la Confederaziun da pigliar serius il privel e ch'ella instradeschia sco tar auters products da nicotin, mesiras effizientas per proteger la glieud giuvna. Talas mesiras fissan per exempel ina limita da vegliadetgna u in scumond da da reclama.

9'500 morts ad onn pervi da tubac

Tenor l’Uffizi federal da sanadad moran en Svizra mintg’onn da quai da 9'500 persunas per consequenza dal consum da tubac. Per la societad muntian quai custs en l’autezza da milliardas. Cun prest duas milliuns persunas che fiman tutgia il consum da tubac tar ils problems ils pli gronds per la sanadad publica da la Svizra.

RR novitads 12:00